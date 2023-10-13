Федерер — молодым игрокам: представляйте игру на больших кортах, пока это не станет явью

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер дал совет начинающим теннисистам.

«За всю жизнь и карьеру у тебя обычно бывает несколько тренеров. Тебе нужен кто-то, кто тренирует тебя и опекает, как своего ребёнка, и при этом мотивирует выкладываться на корте полностью. Кроме того, нужен кто-то, кто знает, как справиться с издержками неопытности, кто знает твои сильные и слабые стороны. Тот, кто вынудит тебя повышать планку. Нужно окружить себя людьми, которые тебе импонируют. Ведь на протяжении всей карьеры теннисисту приходится много путешествовать, и зачастую твоими спутниками являются только члены команды. Когда устаёшь, скучаешь по дому или, может быть, просто борешься с травмой, тебе нужна поддержка.

Вообще, начинающим спортсменам важно представлять себе игру на крупнейших кортах мира в течение многих лет, пока это не станет реальностью. Не стоит бояться играть на самых больших кортах. Нужно представлять, что играешь тут снова и снова, пока эта мечта не осуществится. Думаю, на этом пути к вершине мы теряем много талантливых игроков», – приводит слова Федерера Sportal.