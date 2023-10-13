«Этот матч стал поворотным в карьере Джоковича». Эксперт — о доминировании Новака

Известный теннисный эксперт, обозреватель Tennis Channel Гилл Гросс проанализировал карьеру сербского теннисиста Новака Джоковича и объяснил, что стало переломным моментом в его карьере. По мнению Гросса, ключевыми в будущем доминировании серба стали победы над Роджером Федерером в финалах Уимблдона 2014 и 2019 годов.

«Могу утверждать, что в 2014 году качество тенниса было лучше. Думаю, этому матчу не уделяется должного внимания, хотя именно он стал поворотным моментом для Джоковича. С этого момента Новак блестяще играл в больших финалах, лучше, чем кто-либо прежде, а ведь до того дня всё было наоборот. До этого матча Новак проиграл много финалов. Я думаю, что тогда с ним был Борис Беккер, и победа над Федерером в пяти сетах в финале Уимблдона, казалось, придала ему уверенности в том, что он сможет продолжать выигрывать большие финалы.

Пять лет спустя состоялся ещё один легендарный финал. Есть причина, по которой финал Уимблдона-2019 оставил даже больший след, чем финал 2014 года. В 2019 году Новак не сильно отставал от Федерера, и широко распространено мнение, что этот матч должен был дать окончательный ответ на вопрос, кто в итоге получит больше «Шлемов». Это ощущение доминировало в тот момент. Что, если бы Джокович тогда не выиграл? Мы никогда не узнаем об этом. Так было тогда, и у зрителей возникло ощущение, что это может быть последний шанс для Федерера.

Между Федерером и Уимблдоном всегда был роман. Мы знаем, какой была публика тогда, но то, как на это отреагировал Джокович, было действительно запоминающимся. Особенно во время сумасшедшего пятого сета. Поэтому матч 2019 года оставил даже больший след, чем финал 2014 года. Возможно, по качеству поединок 2014 года был выше, но я всё равно считаю, что встреча 2019 года была лучше и эпичнее с точки зрения болельщиков», – приводит слова Гросса Sportal.