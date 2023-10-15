Чжэн Циньвэнь выиграла турнир WTA-500 в Чжэнчжоу, одолев в финале Барбору Крейчикову

Китайская теннисистка, 24-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). В финале спортсменка в трёх сетах обыграла 18-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. По ходу встречи Чжэн Циньвэнь выполнила десять эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и допустила пять двойных ошибок. На счету Барборы Крейчиковой — четыре подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из девяти и шесть двойных ошибок.
Для Чжэн Циньвэнь это второй титул как в сезоне, так и в карьере: ранее в этом году она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Палермо. После победы в Китае теннисистка вернётся на лучшее место в карьере и станет 19-й ракеткой мира.
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