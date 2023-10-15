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Роджер Федерер пошутил об Алькарасе и рассказал, что скучает по большому теннису

Роджер Федерер пошутил об Алькарасе и рассказал, что скучает по большому теннису
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер пошутил о раннем вылете испанца Карлоса Алькараса с турнира в Шанхае и рассказал о своих ощущениях после завершения карьеры.

«Я слышал, что Карлос Алькарас занимал мою раздевалку в этом году. Поскольку он выбыл, я получил её обратно. Мне жаль, что его больше здесь нет, но я рад, что моя раздевалка снова свободна.

Возобновить карьеру? Я счастлив, что завершил карьеру, возврата не будет. Мне было очень весело на корте, но я достиг предела, выжал из себя всё до последней капли. Мне больше нечего дать игре. Теперь я суперфанат тенниса, как и все остальные. Я скучаю по многим моментам, но теперь началась новая глава моей жизни. Прошлый год был потрясающим: у меня стало меньше тенниса, но больше тенниса с моими детьми», – приводит слова Федерера Tennis World USA.

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