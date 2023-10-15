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Хуберт Хуркач: было приятно играть, зная, что на трибуне находится Роджер Федерер

Хуберт Хуркач: было приятно играть, зная, что на трибуне находится Роджер Федерер
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17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о финальной встрече турнира серии «‎Мастерс»‎ в Шанхае, в которой он обыграл россиянина Андрея Рублёва и выиграл титул.

«Это был невероятный эндшпиль, самый захватывающий для меня. В последнем сете у нас обоих были матчболы. Я был очень взволнован в конце битвы и после того, как выиграл последнее очко. На матч-пойнте я думал только о том, что мне нужно было делать, а именно верить в свои подачи. Андрей показал отличный теннис, поэтому я старался выступать в полную силу. Я участвую в этом турнире уже в третий раз и мне удалось выиграть титул. Я очень взволнован.

Я знал, что нужно выиграть шанхайский «‎Мастерс»‎, чтобы сохранить шансы на попадание в итоговый турнир. Что ж, это была фантастическая неделя. Мне понравилось, и я хочу продолжать совершенствоваться каждый день. Болельщики фантастические, они всегда ждали нас в конце матча, чтобы попросить фото, и я старался ответить им взаимностью.

Раньше этот турнир выигрывали выдающиеся игроки, и в своей речи я постарался всех поблагодарить. Я забыл упомянуть Роджера, но хочу поблагодарить его за то, что он пришёл. Надеюсь, он не обиделся! Было приятно играть, зная, что он находится в числе зрителей. Надеюсь, ему понравилось», — сказал Хуркач на пресс-конференции.

Отметим, что благодаря успеху, достигнутому в Шанхае, Хуркач всё ещё может надеяться на путевку на финал ATP в Турине. Поляк занимает одиннадцатое место в рейтинге, но отстаёт от Хольгера Руне всего на 335 очков.

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