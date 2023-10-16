Юниорка Гурьева оценила свои перспективы в про-туре после титула на US Open

Победительница US Open – 2023 в парном разряде среди юниоров 18-летняя Анастасия Гурьева рассказала о своих сильных качествах, благодаря которым спортсменка рассчитывает добиться успеха в про-туре.

«Боюсь ли я заходить в про-тур? Не сказала бы, потому что начала играть взрослые турниры год назад. В течение года продолжала там выступать, но больше времени уделяла юниорскому туру. Сейчас остался только про-тур. Страха нет – я взрослая, там все такие же, кроме, наверное, Мирры Андреевой, но, в принципе, бояться нечего. Ты просто делаешь свою работу, стараешься достичь цели.

На данный момент большинство WTA-тура играет в силовой теннис – такая мода. Подачи стали намного важнее, а девушки стали намного лучше вводить мяч в игру. Этому сейчас очень много времени уделяется на тренировках, так как приносит результат. Также важна смена ритма: я люблю укорачивать, что делают не все. И, что очень помогает мне, — сбиваю соперниц с ритма. Чтобы достичь результатов, ты должен работать над всеми мелочами, особенно над ментальной составляющей. Многие тренеры сейчас говорят, что ментальность особо важна. И только потом стоит техника», – сказала Гурьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.