Веснина: слова Касаткиной — понятная реакция организма. Нужно отдохнуть, и всё пройдёт

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на слова россиянки Дарья Касаткиной, которая ранее заявила, что с точки зрения жизненной логистики хуже спорта, чем теннис, в мире нет.

«Слова Дарьи Касаткиной — вполне понятная реакция организма. У теннисистов очень длинные сезоны, много переездов, смена часовых поясов. К концу сезона силы на исходе, а черпать их неоткуда. Зачастую теннисисты и теннисистки заканчивают сезон до его фактического окончания. Например, турниры ещё идут, а игрок вместе с тренерским штабом принимает решение о паузе. Нужно отдохнуть не три недели, а чуть больше.

Это всё пройдёт. Просто сейчас накопилась усталость. Это на самом очень сложно. Дарья на протяжении 10 лет перемещается по турам, путешествует вдали от дома. Это вполне объяснимые слова», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.