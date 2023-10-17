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Чесноков — о словах Касаткиной: у меня тоже были проигрыши, где я ненавидел теннис

Чесноков — о словах Касаткиной: у меня тоже были проигрыши, где я ненавидел теннис
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Экс-девятая ракетка мира и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков отреагировал на слова россиянки Дарья Касаткиной, которая ранее заявила, что с точки зрения жизненной логистики хуже спорта, чем теннис, в мире нет.

«Посмотрите её последний матч, с каким она счётом проиграла — 6:3, 6:0. Даша несколько матчей сыграла отвратительно в этом году. Сейчас на эмоциях она сказала эти вещи. Нужно понимать, воспринимать эти слова всерьёз или нет. У меня тоже были проигрыши, где я ненавидел теннис и меня от него тошнило. Но я не мог жить без тенниса.

Посмотрите на Мугурусу. Она зачехлила ракетку и не играет. Просто ушла. Она сказала, что тенниса нет в её мыслях. Что будет с Касаткиной дальше? Такое впечатление, что Даша закончила. Но она просто высказалась. Сказала и сказала. Может, у Касаткиной пройдёт неделя и она полюбит теннис ещё больше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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