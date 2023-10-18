Каспер Рууд прокомментировал сенсационное поражение во втором круге турнира в Токио

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд прокомментировал сенсационное поражение во втором круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

Рууд со счётом 3:6, 4:6 проиграл 79-й ракетке мира американцу Маркосу Гирону. Это поражение ещё больше осложнило задачу Рууда попасть на Итоговый турнир ATP (он отстаёт от восьмого места в Чемпионской гонке на 295 очков).

«Это не то, на что я надеялся, и не то, что мне требовалось. Но впереди ещё несколько турниров, и я постараюсь побороться. Я старался играть на том же уровне, что и вчера – может быть, не получилось, но так бывает, не всегда получается переключиться между матчами. Мне не удалось достаточно хорошо подготовиться к его игре», — приводит слова Рууда Eurosport.