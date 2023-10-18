Екатерина Макарова пробилась в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
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213-я ракетка мира, 27-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составил $ 259 303.
В матче второго круга квалифаер Макарова со счётом 6:2, 2:6, 6:3 обыграла румынку Патрисию-Марию Циг (462-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 31 минуту. Макарова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Циг ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
За выход в полуфинал турнира в Бухаресте Макарова сразится с победительницей матча Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния).
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