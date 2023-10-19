Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах, сыгранных на уровне ATP и турниров «Большого шлема».

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), действующим чемпионом которого являлся Хольгер. В стартовом же для себя матче посеянный под первым номером Руне со счётом 6:7 (3:7), 2:6 проиграл 53-й ракетке мира, представителю Сербии Миомиру Кецмановичу.

Таким образом, неудачная серия Руне началась с проигранного испанцу Карлосу Алькарасу четвертьфинала Уимблдона-2023. После этого датчанин выиграл лишь один поединок – матч первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В начале ноября Руне предстоит защищать свой самый крупный титул в карьере — на турнире серии «Мастерс» в Берси (Франция).