Новак Джокович заявился в парный разряд «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 30 октября по 5 ноября.
Джокович планирует сыграть в паре с соотечественником, 53-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем. По всей видимости, Новак принял такое решение, чтобы наиграть тандем с Миомиром для борьбы в финале Кубке Дэвиса – 2023.
Ранее Джокович заявлял, что победа в Кубке Дэвиса является его основной целью на оставшуюся часть сезона.
Среди прочих за титул чемпионов «Мастерса» в Париже в парном разряде поборются:
Андрей Рублёв (Россия)/Карен Хачанов (Россия);
Бен Шелтон (США)/Иржи Легечка (Чехия);
Янник Синнер (Италия)/Стэн Вавринка (Швейцария);
Феликс Оже-Альяссим (Канада)/Себастьян Корда (США).