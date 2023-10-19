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Новак Джокович заявился в парный разряд «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 30 октября по 5 ноября.

Джокович планирует сыграть в паре с соотечественником, 53-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем. По всей видимости, Новак принял такое решение, чтобы наиграть тандем с Миомиром для борьбы в финале Кубке Дэвиса – 2023.

Ранее Джокович заявлял, что победа в Кубке Дэвиса является его основной целью на оставшуюся часть сезона.

Среди прочих за титул чемпионов «Мастерса» в Париже в парном разряде поборются:

Андрей Рублёв (Россия)/Карен Хачанов (Россия);

Бен Шелтон (США)/Иржи Легечка (Чехия);

Янник Синнер (Италия)/Стэн Вавринка (Швейцария);

Феликс Оже-Альяссим (Канада)/Себастьян Корда (США).