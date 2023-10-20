Польский: для WTA слияние туров — это вопрос выживания, для ATP — репутации

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский оценил шансы слияния двух туров. Он рассказал, в каком направлении сейчас ведётся работа в ATP и WTA.

«Слияние туров сейчас серьёзно обсуждается. Для WTA это вопрос выживания, для ATP – репутации. Они не хотят, чтобы женский тур провалился, ведь это будет неправильно выглядеть. У ATP хорошие финансы: есть резервы, а у игроков пенсионный фонд. К турнирам много интереса, так что их ценность растёт. ATP рассматривает этот вариант, но вопрос – на каких условиях произойдет слияние. Убыточный актив с премиумом никогда не продаётся, скорее, с дискаунтом. Так что непонятно, какая будет доля и насколько ATP готова дофинансировать WTA. В качестве варианта рассматривается продажа доли WTA инвест-банкингу, где банк CVC – один из претендентов на покупку – внесёт средства для развития WTA, но они, в свою очередь, потеряют 20–30%.

Пока все выплаты осуществляются из резервов женской ассоциации. Но надо понимать, что Кубок Билли Джин Кинг и WTA, имея равные призовые, не генерирует таких же доходов. То есть, к сожалению, это реальность – на мужской теннис люди ходят больше. В качестве решения ATP предлагает вариант с объединением прав: будут продаваться права на вещание в комплексе ATP+WTA. Компании-вещатели будут покупать блок: они не могут купить отдельно ATP, так что будут приобретать и WTA. Таким образом, можно поднять ценность Женской ассоциации тенниса – немножко искусственно подкачать. Но в целом привлекается внимание – женский теннис хотя бы будет транслироваться. Главное – охват: если тебя видят меньше, ты стоишь меньше. И, соответственно, спонсоры получают меньше ценности и значения. Иначе они готовы вкладывать больше. Может быть, на таких основах получится улучшить финансовую модель», – сказал Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.