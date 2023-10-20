Циципас вышел в полуфинал турнира в Антверпене, одолев Ханфмана

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия). В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас нанёс поражение пятой ракетке турнира представителю Германии Яннику Ханфману со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Циципас семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Ханфман выполнил два эйса, ни разу не ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.
За выход в финал турнира в Антверпене Циципас сыграет с победителем четвертьфинального матча между представителем Франции Артюром Фисом, посеянным под четвёртым номером, и восьмой ракеткой соревнований Хуаном-Пабло Варильясом из Перу.
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