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Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для украинского Vogue

Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для украинского Vogue
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в эффектной фотосъёмке для украинского Vogue.

Свитолина предстала в кадре в достаточно откровенных образах.

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). По всей видимости, Элина завершила сезон-2023 именно в Нью-Йорке.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).

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