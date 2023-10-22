Бен Шелтон прокомментировал победу над Асланом Карацевым в финале турнира в Токио

Полуфиналист US Open — 2023, 19-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым (50-я ракетка мира) в финале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

«Это очень много значит для меня и моей команды. Мы с самого начала упорно работали над тем, чтобы совершенствовать мою игру, чтобы я мог выигрывать титулы в ATP-туре. Это то, к чему я стремился. В последнее время я добился некоторых успехов. Но вы видите великих чемпионов. Они не просто доходят до полуфинала или финала. Они выигрывают титулы. Они способны поддерживать высокий уровень тенниса на протяжении всей недели. Я не говорю, что я близок к этому, но то, что мне удалось сохранить стабильность на протяжении 5 матчей подряд и выиграть титул, ‒ действительно нечто особенное», ‒ сказал Шелтон на церемонии награждения по окончании финала.

Кроме того, американец обратился к своей команде и семье: «Я хочу поблагодарить свою команду. Я ценю всю ту работу, которую вы делаете для меня. Я знаю, что со мной бывает нелегко. Я правда очень ценю все, что вы делаете. Работаете изо дня в день, прилагаете столько же усилий, сколько и я, чтобы достичь вершины. Спасибо за твое упорство, папа, и всем остальным, кто был со мной на этой неделе.

В начале сезона я часто проигрывал на ранних стадиях, так что соотношение побед и поражений не слишком убедительно (улыбается). С нетерпением жду возвращения в Европу и отличного завершения сезона в залах.

Я также хочу поблагодарить свою семью, которая, как я знаю, всю неделю смотрела мои матчи по телевизору. Особенно мою маму, я знаю, что она смотрела, не пропустила ни одного матча. Неважно, было ли это в 3:30 утра или 12 ночи».

В завершение, Шелтон поблагодарил японских болельщиков: «Я хочу поблагодарить потрясающих болельщиков, которые были здесь всю неделю. Я заряжался вашей энергией на протяжении всего турнира. Вы, ребята, были отличной публикой на нашем сегодняшнем финале».

По итогам недели 21-летний американец обновит лучший рейтинг, став 14-й ракеткой мира.