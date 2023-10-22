Аслан Карацев обратился к Бену Шелтону после поражения от него в финале Токио

Полуфиналист Australian Open – 2021, серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев обратился к 21-летнему американцу Бену Шелтону после поражения от него в финале турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

Напомним, финальном матче Токио Карацев со счётом 5:7, 1:6 проиграл полуфиналисту US Open – 2023, 19-й ракетке мира Шелтону, для которого титул в Токио стал дебютным на уровне ATP.

«В первую очередь, я хочу поздравить своего соперника Бена. Невероятная неделя для него. И, конечно же, его команду. Вы проделали большую работу. Особенно в этом году. Вас определённо ждёт большое будущее», — сказал Карацев в интервью на корте.

Отметим, что благодаря выступлению в Токио Карацев поднимется на 37-ю строчку рейтинга ATP.