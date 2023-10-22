Павел Котов посвятил выступление в финале турнира в Стокгольме своему умершему тренеру

Российский теннисист Павел Котов посвятил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) своему тренеру Ивану Полякову, умершему в апреле 2023 года.

На соревнованиях в Швеции россиянин вышел в первый в своей карьере финал турниров ATP, в котором в борьбе уступил французскому теннисисту Гаэлю Монфису.

«Я хотел бы посвятить это моему тренеру, который скончался в этом году», — признался Котов в своей речи на церемонии награждения.

Иван Поляков скончался из-за онкологического заболевания весной 2023 года, за несколько дней до старта турнира в Марракеше (Марокко), на котором Котов впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира ATP. Тогда успех на соревнованиях спортсмен также посвятил умершему наставнику.