Фото: Гаэль Монфис и Элина Свитолина с трофеем турнира в Стокгольме

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографии с церемонии награждения турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), на котором её муж, француз Гаэль Монфис, одержал победу.

На фотографиях спортсмены вместе позируют с трофеем победителя соревнований. Помимо Свитолиной и Монфиса, на изображениях запечатлена и мама французского теннисиста.

Фото: Социальные сети Элины Свитолиной

Фото: Социальные сети Элины Свитолиной

«Очень горжусь», — подписала спортсменка семейные фотографии.

В финале турнира в Стокгольме Гаэль Монфис в напряжённой борьбе обыграл россиянина Павла Котова. Французский спортсмен выиграл первый титул с января 2022 года.

Благодаря победе в Швеции Монфис вернётся в топ-100 игроков ATP, уже в понедельник, 23 октября, заняв 90-ю строчку рейтинга.