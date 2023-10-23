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Роман Сафиуллин — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Вене

Роман Сафиуллин — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Вене
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Сегодня, 23 октября, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным (43-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Карен Хачанов в первом круге соревнований в Австрии.

Вена. 1-й круг
23 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Роман Сафиуллин и Карен Хачанов ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Российские спортсмены должны были встретиться в 1/8 финала турнира в Белграде (Сербия) в 2022 году, однако Сафиуллин снялся до начата матча. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.

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