Роман Сафиуллин — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга турнира в Вене

Сегодня, 23 октября, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет с соотечественником Романом Сафиуллиным (43-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин — Карен Хачанов в первом круге соревнований в Австрии.

Роман Сафиуллин и Карен Хачанов ни разу не встречались на корте в официальных матчах. Российские спортсмены должны были встретиться в 1/8 финала турнира в Белграде (Сербия) в 2022 году, однако Сафиуллин снялся до начата матча. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.