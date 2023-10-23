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«Мне так нужно было пиво». Элина Свитолина опубликовала свежее фото

«Мне так нужно было пиво». Элина Свитолина опубликовала свежее фото
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях забавное фото.

«Мне так нужно было пиво», — подписала фото Свитолина, добавив эмодзи «кружка пива» и «нервный смех».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира, американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). По всей видимости, Элина завершила сезон-2023 именно в Нью-Йорке.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).

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