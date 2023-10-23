Элина Свитолина заявила, что на неё пагубно влияют матчи с россиянками и белорусками

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что на неё пагубно влияют матчи с россиянками и белорусками.

«Это отнимает пропасть энергии, в том числе психологической», — приводит слова Свитолиной украинский Vogue.

Свитолина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, за это время успела сыграть с белорусками Ариной Соболенко, Викторией Азаренко и Александрой Саснович, а также с россиянками Анной Блинковой, Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

Элина, как и другие украинские теннисистки, отказывается пожимать руки россиянкам и белорускам из-за ситуации на её родине. Это неоднократно выливалось в освистывание болельщиками обеих сторон.