Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны составы сборных, которые сыграют в финале Кубка Дэвиса — 2023

Стали известны составы сборных, которые сыграют в финале Кубка Дэвиса — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликованы составы сборных, которые примут участие в решающем раунде Кубка Дэвиса – 2023. Соревнования пройдут в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Сборная России к этому турниру не допущена.

Сборная Канады (действующие чемпионы):

Феликс Оже-Альяссим;
Габриэль Диалло;
Алексис Галарно;
Вашек Поспишил;
Милош Раонич.

Сборная Сербии:

Новак Джокович;
Ласло Джере;
Душан Лайович;
Миомир Кецманович;
Хамад Меджедович.

Сборная Италии:

Янник Синнер;
Лоренцо Музетти;
Маттео Арнальди;
Лоренцо Сонего;
Симоне Болелли.

Сборная Австралии (прошлогодние финалисты):

Алекс де Минор;
Макс Пёрселл;
Джордан Томпсон;
Танаси Коккинакис;
Мэттью Эбден.

Сборная Великобритании:

Кэмерон Норри;
Энди Маррей;
Даниэль Эванс;
Джек Дрэйпер;
Нил Скупски.

Сборная Нидерландов:

Таллон Грикспор;
Ботик ван де Зандсхулп;
Гийс Броувер;
Весли Колхоф.

Сборная Чехии:

Иржи Легечка;
Томаш Махач;
Якуб Меншик;
Адам Павлашек.

Сборная Финляндии:

Эмиль Руусувуори;
Отто Виртанен;
Патрик Кауковалта;
Харри Хелиоваара;
Патрик Никлас-Салминен.

С четвертьфинальными парами финала Кубка Дэвиса – 2023 можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме
Кубок Дэвиса выкарабкивается из кризиса. В группах играет куча топов во главе с Джоковичем
Кубок Дэвиса выкарабкивается из кризиса. В группах играет куча топов во главе с Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android