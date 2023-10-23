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Стали известны составы сборных, которые сыграют в финале Кубка Дэвиса — 2023

Опубликованы составы сборных, которые примут участие в решающем раунде Кубка Дэвиса – 2023. Соревнования пройдут в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Сборная России к этому турниру не допущена.

Сборная Канады (действующие чемпионы):

Феликс Оже-Альяссим;

Габриэль Диалло;

Алексис Галарно;

Вашек Поспишил;

Милош Раонич.

Сборная Сербии:

Новак Джокович;

Ласло Джере;

Душан Лайович;

Миомир Кецманович;

Хамад Меджедович.

Сборная Италии:

Янник Синнер;

Лоренцо Музетти;

Маттео Арнальди;

Лоренцо Сонего;

Симоне Болелли.

Сборная Австралии (прошлогодние финалисты):

Алекс де Минор;

Макс Пёрселл;

Джордан Томпсон;

Танаси Коккинакис;

Мэттью Эбден.

Сборная Великобритании:

Кэмерон Норри;

Энди Маррей;

Даниэль Эванс;

Джек Дрэйпер;

Нил Скупски.

Сборная Нидерландов:

Таллон Грикспор;

Ботик ван де Зандсхулп;

Гийс Броувер;

Весли Колхоф.

Сборная Чехии:

Иржи Легечка;

Томаш Махач;

Якуб Меншик;

Адам Павлашек.

Сборная Финляндии:

Эмиль Руусувуори;

Отто Виртанен;

Патрик Кауковалта;

Харри Хелиоваара;

Патрик Никлас-Салминен.

С четвертьфинальными парами финала Кубка Дэвиса – 2023 можно ознакомиться здесь.