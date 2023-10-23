Стали известны составы сборных, которые сыграют в финале Кубка Дэвиса — 2023

Опубликованы составы сборных, которые примут участие в решающем раунде Кубка Дэвиса – 2023. Соревнования пройдут в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Сборная России к этому турниру не допущена.
Сборная Канады (действующие чемпионы):
Феликс Оже-Альяссим;
Габриэль Диалло;
Алексис Галарно;
Вашек Поспишил;
Милош Раонич.
Сборная Сербии:
Новак Джокович;
Ласло Джере;
Душан Лайович;
Миомир Кецманович;
Хамад Меджедович.
Сборная Италии:
Янник Синнер;
Лоренцо Музетти;
Маттео Арнальди;
Лоренцо Сонего;
Симоне Болелли.
Сборная Австралии (прошлогодние финалисты):
Алекс де Минор;
Макс Пёрселл;
Джордан Томпсон;
Танаси Коккинакис;
Мэттью Эбден.
Сборная Великобритании:
Кэмерон Норри;
Энди Маррей;
Даниэль Эванс;
Джек Дрэйпер;
Нил Скупски.
Сборная Нидерландов:
Таллон Грикспор;
Ботик ван де Зандсхулп;
Гийс Броувер;
Весли Колхоф.
Сборная Чехии:
Иржи Легечка;
Томаш Махач;
Якуб Меншик;
Адам Павлашек.
Сборная Финляндии:
Эмиль Руусувуори;
Отто Виртанен;
Патрик Кауковалта;
Харри Хелиоваара;
Патрик Никлас-Салминен.
С четвертьфинальными парами финала Кубка Дэвиса – 2023 можно ознакомиться здесь.