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Крейчикова одержала победу над Линетт в матче малого Итогового турнира WTA

Крейчикова одержала победу над Линетт в матче малого Итогового турнира WTA
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В матче группы «Азалия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) десятая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Польши Магду Линетт (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Крейчикова в этой встрече дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Линетт один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Соперницей Барборы Крейчиковой и Магды Линетт по группе «Азалия» является 17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Малый Итоговый турнир WTA — 2023 в Китае завершится 29 октября.

Чжухай. Группа Азалия
24 октября 2023, вторник. 12:05 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
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