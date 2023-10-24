Крейчикова одержала победу над Линетт в матче малого Итогового турнира WTA

В матче группы «Азалия» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) десятая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Польши Магду Линетт (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Крейчикова в этой встрече дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Линетт один реализованный брейк-пойнт из десяти.

Соперницей Барборы Крейчиковой и Магды Линетт по группе «Азалия» является 17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Малый Итоговый турнир WTA — 2023 в Китае завершится 29 октября.