Зверев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где может сразиться с Рублёвым

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев без проблем вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим победителем которого является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

В матче второго круга Вены Зверев (5) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 21 минуту. Зверев девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Норри один эйс, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперников Зверева в Вене станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия).