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Зверев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где может сразиться с Рублёвым

Зверев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где может сразиться с Рублёвым
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев без проблем вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим победителем которого является чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

В матче второго круга Вены Зверев (5) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 21 минуту. Зверев девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Норри один эйс, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперников Зверева в Вене станет победитель матча Андрей Рублёв (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия).

Вена. 2-й круг
25 октября 2023, среда. 20:50 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Кэмерон Норри
18
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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