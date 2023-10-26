Чесноков: Рублёв отберётся на Итоговый турнир ATP, даже если начнёт проигрывать все матчи

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков высказался о шансах пятой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP — 2023. Чесноков подчеркнул, что теннисист вполне может попасть на соревнования, даже если будет проигрывать в следующих матчах. Отметим, что до финиша основной части сезона у Рублёва осталось всего два турнира — Вена, где он играет сейчас, и «Мастерс» в Париже, который состоится на следующей неделе.

«Я думаю, что Андрей отберётся на Итоговый турнир, даже если сейчас начнёт проигрывать все матчи подряд. Иногда по ходу сезона у него были неудачные выступления, но он на трёх турнирах «Большого шлема» доходил до четвертьфинала, выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, дошёл до финала в Шанхае. Поэтому его попадание будет абсолютно закономерным. Только какое-то фантастическое стечение обстоятельств может ему помешать. Но этого не случится, поэтому ждём, когда Андрей официально станет участником Итогового турнира», — приводит слова Чеснокова ТАСС.