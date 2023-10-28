Элина Свитолина опубликовала милое фото Монфиса с дочкой Скай

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото супруга, бывшей шестой ракетки мира француза Гаэля Монфиса, с их дочкой Скай. Снимок сделан в самолёте.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Ранее, 15 октября, первенцу Свитолиной и Монфиса дочке Скай исполнился один год.

На последнем турнире «Большого шлема» в этом сезоне, Открытом чемпионате США – 2023, Свитолина дошла до третьего круга, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. Позднее Свитолина снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). По всей видимости, Элина завершила сезон-2023 именно в Нью-Йорке.

Элина, в апреле вернувшаяся в тур после рождения дочери Скай, в данный момент занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. Кроме того, в мае ей удалось завоевать титул на турнире в Страсбурге (Франция).