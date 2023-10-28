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Маттео Берреттини официально досрочно завершил сезон-2023

Маттео Берреттини официально досрочно завершил сезон-2023
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил, что не выступит на заключительных турнирах сезона-2023.

«Несмотря на то что я несколько недель тренировался на высоком уровне, врачи сказали, что будет рискованно участвовать в последних турнирах сезона. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы восстановить силы, перезагрузиться и начать год готовым на 100% и здоровым.

Это был невероятно тяжёлый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона-2024. Я буду на связи с капитаном на Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку сборной Италии в финале. Ваша поддержка помогала и продолжает помогать мне в очень трудные времена – спасибо большое. Я это очень ценю», — написал Берреттини в своих социальных сетях.

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