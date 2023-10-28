Дарья Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без титула

17-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без завоёванного титула на уровне WTA.

Бывшая восьмая ракетка мира Касаткина — чемпионка шести турниров на уровне WTA. В 2021 и 2022 годах Дарья выиграла по два турнира, кроме того, в 2021-м стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Остальные два титула россиянка завоевала в 2017 и 2018 годах.

Лучшим результатом Касаткиной в сезоне 2023 стали финалы хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) и травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Последним соревнованием Дарьи в 2023-м стал малый Итоговый турнир WTA, где она дошла до полуфинального раунда.