Чесноков: Синнер и Рублёв стоят рядом друг с другом — должна быть битва

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков высказался о шансах пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче на турнире в Вене против итальянца Янника Синнера.

«В полуфинале в Вене сошлись такие игроки! Просто потрясающе. Полуфиналы — украшение всего турнира. Нельзя сказать, кто выиграет и у кого больше шансов. Это будут два хороших полуфинала.

Синнер и Рублёв стоят рядом друг с другом. Должна быть битва. Рублёв находится в потрясающей форме. Вчера сыграл хороший матч со Зверевым. Шансы 50 на 50 — один или два очка будут решать судьбу матча», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.