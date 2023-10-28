Определились финалистки малого Итогового турнира WTA — 2023
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В Чжухае (Китай) завершился полуфинальный этап малого Итогового турнира WTA, который стартовал 24 октября. По его итогам определились финалистки данных соревнований.
Теннис. WTA. Малый Итоговый турнир. Полуфинальные матчи
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 8) – Дарья Касаткина (Россия, 6) – 6:4, 6:1.
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Чжу Линь (Китай, WC/12) – 7:5, 4:6, 6:1.
Финал
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 8) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – завтра, 29 октября.
Соревнования проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 2 600 000.
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