Хольгер Руне украсил обложку L'Équipe перед стартом «Мастерса» в Париже

Шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне попал на обложку одного из главных спортивных изданий Франции — L’Équipe — перед стартом турнира серии «Мастерс» в Париже, действующим чемпионом которого он является.

Напомним, в прошлом году Руне сенсационно стал победителем «Мастерса» в Париже. По ходу соревнований он прошёл очень сложную сетку: обыграл швейцарца Стэна Вавринку, поляка Хуберта Хуркача (10), россиянина Андрея Рублёва (7), испанца Карлоса Алькараса (1) и канадца Феликса Оже-Альяссима (8). В финале же Хольгер одолел 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича (6) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Руне начнёт защиту титула матчем либо опять со Стэном Вавринкой, либо с итальянцем Маттео Арнальди.