Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 1-го игрового дня
В Канкуне (Мексика) стартовал Итоговый турнир WTA — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 30 октября.
Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Результаты матчей 30 октября
Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США) – 5:7, 2:6.
Арина Соболенко (Беларусь) — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:1.
Парный разряд
Суко Аояма (Япония)/Эна Сибахара (Япония) — Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды) — 7:5, 6:2.
Кори Гауфф (США)/Джессика Пегула (США) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:7 (2:7), 3:6.
Напомним, Итоговый турнир WTA — 2023 в Канкуне продлится до 5 ноября. Действующей победительницей соревнований является 20-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия.
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