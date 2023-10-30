Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 1-го игрового дня

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В Канкуне (Мексика) стартовал Итоговый турнир WTA — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 30 октября.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Результаты матчей 30 октября

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США) – 5:7, 2:6.

Арина Соболенко (Беларусь) — Мария Саккари (Греция) — 6:0, 6:1.

Парный разряд

Суко Аояма (Япония)/Эна Сибахара (Япония) — Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды) — 7:5, 6:2.

Кори Гауфф (США)/Джессика Пегула (США) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:7 (2:7), 3:6.

Напомним, Итоговый турнир WTA — 2023 в Канкуне продлится до 5 ноября. Действующей победительницей соревнований является 20-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия.