«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 30 октября

Сегодня, 30 октября, начнётся хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 30 октября:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США) — начало матча в 13:00 мск.

Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия) — начало матча в 13:00 мск.

Иржи Легечка (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — начало матча в 13:00 мск.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США) — начало матча в 14:30 мск.

Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия) — начало матча в 14:30 мск.

Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Бублик (Казахстан) — начало матча в 14:30 мск.

Карен Хачанов (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия) — начало матча в 16:00 мск.

Александр Мюллер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча в 16:00 мск.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция) — начало матча в 16:00 мск.

Тейлор Фритц (США) — Себастьян Баэс (Аргентина) — начало матча в 17:30 мск.

Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция) — начало матча в 18:00 мск.

Джордан Томпсон (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония) — начало матча в 19:30 мск.

Григор Димитров (Болгария) — Лоренцо Музетти (Италия) — начало матча в 21:00 мск.

Томми Пол (США) — Ришар Гаске (Франция) — начало матча в 21:30 мск.

Стэн Вавринка (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия) — начало матча в 23:00 мск.