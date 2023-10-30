«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 30 октября

Сегодня, 30 октября, начнётся хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 30 октября:
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США) — начало матча в 13:00 мск.
Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия) — начало матча в 13:00 мск.
Иржи Легечка (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — начало матча в 13:00 мск.
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США) — начало матча в 14:30 мск.
Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия) — начало матча в 14:30 мск.
Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Бублик (Казахстан) — начало матча в 14:30 мск.
Карен Хачанов (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия) — начало матча в 16:00 мск.
Александр Мюллер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча в 16:00 мск.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Адриан Маннарино (Франция) — начало матча в 16:00 мск.
Тейлор Фритц (США) — Себастьян Баэс (Аргентина) — начало матча в 17:30 мск.
Ласло Джере (Сербия) — Люка Ван Аш (Франция) — начало матча в 18:00 мск.
Джордан Томпсон (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония) — начало матча в 19:30 мск.
Григор Димитров (Болгария) — Лоренцо Музетти (Италия) — начало матча в 21:00 мск.
Томми Пол (США) — Ришар Гаске (Франция) — начало матча в 21:30 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия) — начало матча в 23:00 мск.