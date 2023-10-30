Джимми Коннорс: тандем Беккера с Руне заставил меня ещё немного последить за теннисом

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джимми Коннорс признался, что сотрудничество Бориса Беккера с Хольгером Руне вызывает у него большой интерес.

«Мне будет интересно посмотреть, продолжит ли Руне после каждого розыгрыша заглядывать в свой бокс. Не знаю, пойдёт ли Борис на это.

Знаете ли, Борис в некотором роде старой закалки. Он прошёл через подобное же, когда Цириак сидел в его боксе, но Борис в это время занимался своими делами на корте. Он не заглядывал каждую минуту в свой бокс в поисках инструкций. Он сам знал, что делать.

Но всё же это интересно. Я бы посмотрел, что выйдет. Прямо сейчас именно тандем Хольгера Руне и Бориса Беккера заставит меня ещё немного последить за теннисом», — приводит слова Коннорса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Advantage Connors.