«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 30 октября, турнирная сетка

В Париже (Франция) начался хардовый турнир серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 30 октября.
Теннис. «Мастерс». Результаты матчей 30 октября
Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:5, 7:6.
Иржи Легечка (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 2:6.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США) — 7:6, 5:7, 6:3.
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:7, 6:3, 6:4.
Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Бублик (Казахстан) — 3:6, 4:6.
Энди Маррей (Великобритания) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:7, 6:4, 5:7.
Александр Мюллер (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7, 3:6.
Карен Хачанов (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия) — 6:4, 6:4.
Ласло Джере (Чехия) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:7, 6:4, 6:4.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Андриан Маннарино (Франция) — 6:4, 7:5.
Джордан Томпсон (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:7, 6:4, 2:6.
Тейлор Фритц (США) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:1, 6:4.
Григор Димитров (Болгария) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:7, 6:3.
Томми Пол (США) — Ришар Гаске (Франция) — 0:6, 6:2, 7:6.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 3:6, 5:7.
Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября.