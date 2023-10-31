«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 31 октября

Сегодня, 31 октября, продолжится хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 31 октября

Первый круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — начало матча в 13:00 мск.

Мартон Фучович (Венгрия) — Александр Зверев (Германия) — начало матча в 13:00 мск.

Душан Лайович (Сербия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — начало матча в 13:00 мск.

Себастьян Корда (США) — Хуберт Хуркач (Польша) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Джеффри-Джон Вулф (США) — Маккензи Макдональд (США) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Гаэль Монфис (Франция) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — начало матча приблизительно в 17:30 мск.

Второй круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — начало матча приблизительно в 18:00 мск.

Карен Хачанов (Россия) — Ласло Джере (Сербия) — начало матча не раньше 19:30 мск.

Александр Бублик (Казахстан) — Николас Харри (Чили) — начало матча приблизительно в 21:00 мск.

Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.

Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублёв (Россия) — начало матча не раньше 23:00 мск.