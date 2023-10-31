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Хольгер Руне: очень доволен сотрудничеством с Борисом Беккером

Хольгер Руне: очень доволен сотрудничеством с Борисом Беккером
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Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о сотрудничестве с тренером Борисом Беккером.

«Мы знаем друг друга уже несколько лет. Думаю, у Бориса большой игровой и тренерский опыт. Мы немного поговорили, провели отличную тренировочную неделю в Монако и пришли к соглашению. Я хотел остановиться и подумать, что мне подойдёт. Я думал, что это сотрудничество будет хорошим для меня. Так и получилось. Так что я счастлив и очень доволен», — приводит слова Руне Eurosport.

Напомним, Беккер объявил о том, что стал тренером Руне, в середине октября. В конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу.

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