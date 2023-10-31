Карен Хачанов — Ласло Джере: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, 15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Сербии Ласло Джере (34-й в рейтинге ATP) в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен пятым запуском на первом корте и начнётся приблизительно в 20:05 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Ласло Джере в первом круге «Мастерса» в Париже.

Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 2-0. Теннисисты встречались только на грунтовых кортах. В Монте-Карло в 2021 году Хачанов выиграл со счётом 6:4, 6:1, а в Галле в 2022 году одержал победу со счётом 7:6, 6:4. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.