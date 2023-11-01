Рыбакина одолела Саккари в трёх сетах на Итоговом чемпионате WTA

Сегодня, 1 ноября, прошёл матч в рамках Итоговогом чемпионате WTA Группы Бакалар, в котором встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира) и гречанка Мария Саккари (девятая ракетка мира). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 26 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Мария сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.