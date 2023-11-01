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Рыбакина одолела Саккари в трёх сетах на Итоговом чемпионате WTA

Рыбакина одолела Саккари в трёх сетах на Итоговом чемпионате WTA
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Сегодня, 1 ноября, прошёл матч в рамках Итоговогом чемпионате WTA Группы Бакалар, в котором встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира) и гречанка Мария Саккари (девятая ракетка мира). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
01 ноября 2023, среда. 03:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7 7
0 		7 7 6 2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность встречи составила 2 часа и 26 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Мария сделала четыре эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

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