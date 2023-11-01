Янчук: победа Сафиуллина над Алькарасом — сенсация. Роман становится более матёрым игроком

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

«Это, безусловно, очень приятная неожиданность, большая сенсация. Я не ожидал, да, наверное, никто не ожидал, что Роман сможет победить Алькараса. Видно, что Роман становится всё более матёрым игроком, и он показывает, что может играть на равных с любым игроком. Не думаю, что он будет постоянно обыгрывать Алькараса, но даже один раз победить такого игрока — дорого стоит», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, в следующем раунде соревнований в Париже Сафиуллин сыграет с россиянином Кареном Хачановым.