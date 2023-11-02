Синнер объяснил, по какой причине снялся с «Мастерса» в Париже после победы на старте

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) после стартовой победы.

Напомним, на старте соревнований Синнер обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 7:5, 6:1. Непростая встреча продлилась более двух часов и завершилась в третьем часу ночи по местному времени.

«Я закончил матч почти в три ночи и лёг спать лишь через несколько часов. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре. Я должен был принять правильное решение для своего здоровья и организма.

Ближайшие недели будут очень важными – я выступлю на домашнем Итоговом турнире и в Кубке Дэвиса. Сейчас я сосредоточен на подготовке к этим важным стартам. До встречи в Турине! Вперёд!» — написал Синнер в своих социальных сетях.