39-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж. Фотографиями со свадьбы спортсменки поделились её организаторы и фотограф.

Торжество прошло на Кипре. Избранником Костюк стал молодой человек по имени Георгий, который занимается финансовым трейдерством. Пара обручилась в середине апреля 2023 года.

Сезон 2023 стал для Костюк одним из самых успешных в карьере. Марта завоевала дебютный титул на уровне WTA. В начале марта украинка стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Остине (США), соревнования проходили на харде. В финале соревнований Костюк со счётом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Варвару Грачёву, которая в данный момент представляет Францию.

Также в 2023 году Костюк обновила своё лучшее достижение в рейтинге WTA — в августе поднялась на 32-ю строчку.