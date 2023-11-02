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21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж
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39-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж. Фотографиями со свадьбы спортсменки поделились её организаторы и фотограф.

Торжество прошло на Кипре. Избранником Костюк стал молодой человек по имени Георгий, который занимается финансовым трейдерством. Пара обручилась в середине апреля 2023 года.

Сезон 2023 стал для Костюк одним из самых успешных в карьере. Марта завоевала дебютный титул на уровне WTA. В начале марта украинка стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Остине (США), соревнования проходили на харде. В финале соревнований Костюк со счётом 6:3, 7:5 обыграла россиянку Варвару Грачёву, которая в данный момент представляет Францию.

Также в 2023 году Костюк обновила своё лучшее достижение в рейтинге WTA — в августе поднялась на 32-ю строчку.

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