Рублёв и Хачанов проиграли чемпионам Уимблдона в 1/8 парного финала «Мастерса» в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира Карен Хачанов не сумели пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) в парном разряде.

В 1/8 финала Рублёв и Хачанов со счётом 4:6, 6:7 (5:7) проиграли чемпионам Уимблдона-2023, дуэту Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания). Встреча тандемов продлилась 1 час и 35 минут. Рублёв и Хачанов шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Колхофа и Скупски 12 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Стоит отметить, что и Рублёв, и Хачанов продолжают свой путь в одиночном разряде «Мастерса» в Париже (они оба дошли до четвертьфиналов).