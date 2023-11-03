Умбер: не могу представить, чтобы публика в Париже проявила ненависть к конкретному игроку

26-я ракетка мира, французский теннисист Уго Умбер высказался о публике на турнире серии «Мастерс» в Париже. Ранее россиянин Даниил Медведев рассказал, что у него были проблемы со зрителями на турнире.

«Нет, я не могу представить, чтобы парижская публика проявила ненависть к конкретному игроку. Они поддерживали меня и подталкивали вперёд до конца. Я чувствовал, что они могут изменить исход матча, я использовал их силу. В Париже просто невероятная атмосфера, это было фантастически. Я был очень близок к успеху, провёл потрясающий матч. Было невероятно приятно находиться на этом корте. Немного грустно, что я не смог подарить победу своим болельщикам. Они были со мной до конца, поэтому я чувствую себя немного виноватым», — приводит слова Умбера Tennis Up To Date.

Напомним, Умбер завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, проиграв во втором круге немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).