Видеообзор матча Соболенко и Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко в заключительном матче группы Бакалар на Итоговом турнире WTA обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:3. Из-за дождя игра двух топ-теннисисток началась в четверг, а закончилась в пятницу.

Всего теннисистки провели на корте в мексиканском Канкуне 2 часа 27 минут.

Победа над представительницей Казахстана помогла Арине Соболенко занять второе место в группе и выйти в полуфинал соревнований. Она уступила только пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле. Рыбакина осталась на третьем месте в группе, а четвёртую заняла гречанка Мария Саккари.

В прошлом году Соболенко дошла до финала Итогового турнира WTA, где уступила француженке Каролин Гарсия — 6:7 (4:7), 4:6.