«Прекрасное расписание». Рублёв сыронизировал о том, что закончил матч в Париже за полночь

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв критически высказался о том, что его победный матч в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) завершился в час ночи по местному времени.

Напомним, в четвертьфинальном матче Рублёв (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 13-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора.

«Мне ещё нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я пойду спать. В 4? В 5 утра? Это сумасшествие. Прекрасное расписание. Спасибо. И я в Совете игроков ATP, мы все вместе», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Политика в отношении расписания матчей организаторов турнира в Париже в течение недели неоднократно подвергалась критике со стороны игроков, однако они услышаны не были. Из пяти игровых дней только один закончился до полуночи – в 23.57 по местному времени.