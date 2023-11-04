Фото: ATP представила участников Итогового чемпионата в образах супергероев

Медиаслужба ATP необычным способом представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. ATP опубликовала картинку, на которой её участники изображены в виде супергероев.
Список квалифицировавшихся на Итоговый турнир ATP – 2023:
Новак Джокович (Сербия);
Карлос Алькарас (Испания);
Даниил Медведев (Россия);
Янник Синнер (Италия);
Андрей Рублёв (Россия);
Стефанос Циципас (Греция);
Александр Зверев (Германия);
Хольгер Руне (Дания).
Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. Отметим, что даже если Джокович не защитит титул, он всё равно завершит сезон первой ракеткой мира.