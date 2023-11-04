Фото: ATP представила участников Итогового чемпионата в образах супергероев

Медиаслужба ATP необычным способом представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. ATP опубликовала картинку, на которой её участники изображены в виде супергероев.

Список квалифицировавшихся на Итоговый турнир ATP – 2023:

Новак Джокович (Сербия);

Карлос Алькарас (Испания);

Даниил Медведев (Россия);

Янник Синнер (Италия);

Андрей Рублёв (Россия);

Стефанос Циципас (Греция);

Александр Зверев (Германия);

Хольгер Руне (Дания).

Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. Отметим, что даже если Джокович не защитит титул, он всё равно завершит сезон первой ракеткой мира.