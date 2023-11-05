Беккер высоко оценил уровень Руне в матче с Джоковичем в Париже, несмотря на поражение

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер подвёл итоги выступления своего подопечного, седьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, прошлогодний чемпион Руне дошёл до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 4:6 проиграл 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Это был зрелищный бой от обоих игроков. Поздравляю Новака! Хольгер проявил уравновешенность и настойчивость. Как тренер я очень рад работать с таким многообещающим молодым игроком. Теперь всё наше внимание сконцентрировано на Итоговом чемпионате ATP. Увидимся в Турине», — написал Беккер в своих социальных сетях.