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Беккер высоко оценил уровень Руне в матче с Джоковичем в Париже, несмотря на поражение

Беккер высоко оценил уровень Руне в матче с Джоковичем в Париже, несмотря на поражение
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер подвёл итоги выступления своего подопечного, седьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, прошлогодний чемпион Руне дошёл до четвертьфинального раунда, где со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 4:6 проиграл 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Это был зрелищный бой от обоих игроков. Поздравляю Новака! Хольгер проявил уравновешенность и настойчивость. Как тренер я очень рад работать с таким многообещающим молодым игроком. Теперь всё наше внимание сконцентрировано на Итоговом чемпионате ATP. Увидимся в Турине», — написал Беккер в своих социальных сетях.

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