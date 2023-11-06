«Проще не стало». Элина Свитолина рассказала о напряжённости в матчах с россиянками

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что в прошедшем сезоне ей непросто давались матчи с россиянками.

«Проще не стало: на корте и за его пределами ещё много чего происходит. Присутствие в раздевалке и матчи с ними (россиянками) требуют много энергии, потому что я понимаю, что они представляют свою страну, а я – свою. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на корт играть с ними, то получаю большую мотивацию, чувствую дополнительную ответственность. Это отнимает у меня много энергии, но нужно думать, что давление – это привилегия.

Этот год выдался истощающим, мне всё ещё было тяжело с моральной точки зрения, но я каждый день находила мотивацию продолжать работать, продолжать идти по своему профессиональному пути, потому что знаю, что могу использовать его как платформу для более важных вещей и повышения осведомлённости об Украине и сбора денег для детей», — приводит слова Свитолиной Daily Mail.